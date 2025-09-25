В ФЛГР отреагировали на решение FIS отложить вопрос допуска россиян на турниры

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в разговоре с «Матч ТВ» призвал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) определиться с допуском российских спортсменов на международные соревнования.

В среду FIS отложила принятие решения по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, включая предстоящие Олимпийские игры в Италии, до 21 октября.

— Мы всей командой готовы принять участие в любой момент. А что произойдет дальше, узнаем 21 октября. Может быть, они хотят допустить наших ребят, но пока не понимают, в каком количестве.

— Не кажется ли вам, что FIS специально откладывают решение, чтобы ребята просто не успели отобраться на Олимпиаду?

— Честно, я вообще не понимаю их логики. Вы либо допускаете, либо нет. Скажите честно и открыто. Но нет, кроется какой‑то обман. Но, к сожалению, мы не можем никак повлиять на этот процесс, — сказал Крянин «Матч ТВ».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что условия допуска россиян до участия в Играх‑2026 изменены не будут. Допуск на летнюю Олимпиаду‑2024 в Париже осуществлялся индивидуально, решение по выдаче нейтральных статусов принимали международные федерации по видам спорта.

Олимпиада‑2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.