Бородавко рассказал, в чем состоят преимущества подготовки лыжников в Австрии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «Матч ТВ» рассказал, в чем заключаются преимущества подготовки лыжников в Австрии.

© РИА Новости

Ранее сообщалось, что группа Бородавко со 2 по 20 октября будет работать в Рамзау (Австрия).

— Сообщается, что ваша группа будет готовиться к сезону за рубежом — в Австрии. Можете объяснить, в чем преимущество подготовки именно там?

— Первое: нужно будет решить вопрос с качественными лыжами для наших спортсменов. Две фабрики находятся на близком расстоянии. Второе: есть возможность покататься на лыжах, в Австрии уже первый снег, поэтому мы едем туда. Все спортсмены уже получили визы.

— Вы верите, что FIS допустит на международные соревнования наших спортсменов?

— Мне не хочется повторять одно и то же. Давайте просто дождемся 21 октября, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

FIS отложила принятие решения по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, включая предстоящие Олимпийские игры в Италии, до 21 октября.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что условия допуска россиян до участия в Играх‑2026 изменены не будут. Допуск на летнюю Олимпиаду‑2024 в Париже осуществлялся индивидуально, решение по выдаче нейтральных статусов принимали международные федерации по видам спорта.

Олимпиада‑2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.