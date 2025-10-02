Воспитанница спортшколы выстрелила в девочку из биатлонной винтовки

Одиннадцатилетняя воспитанница спортшколы нанесла другой девочке травму глаза, выстрелив из пневматической биатлонной винтовки
Следственный отдел по Петропавловску‑Камчатскому СК России по Камчатскому краю завел уголовное дело по факту травмы 12‑летнего ребенка на тренировке в спортшколе, сообщает пресс‑служба ведомства в Telegram‑канале.
В среду, 1 октября, тренер спортшколы по зимним видам спорта проводил занятие для группы несовершеннолетних. 11‑летняя девочка, отрабатывая упражнения по стрельбе из пневматической биатлонной винтовки, непроизвольно выстрелила в сторону 12‑летней воспитанницы и нанесла ей травму правого глаза.
Отмечается, что пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Проводятся следственные мероприятия с целью выяснения обстоятельств, также в СК дадут оценку действиям работников спортшколы.
