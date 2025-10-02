Воспитанница спортшколы выстрелила в девочку из биатлонной винтовки

Следственный отдел по Петропавловску‑Камчатскому СК России по Камчатскому краю завел уголовное дело по факту травмы 12‑летнего ребенка на тренировке в спортшколе, сообщает пресс‑служба ведомства в Telegram‑канале.

В среду, 1 октября, тренер спортшколы по зимним видам спорта проводил занятие для группы несовершеннолетних. 11‑летняя девочка, отрабатывая упражнения по стрельбе из пневматической биатлонной винтовки, непроизвольно выстрелила в сторону 12‑летней воспитанницы и нанесла ей травму правого глаза.

Отмечается, что пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводятся следственные мероприятия с целью выяснения обстоятельств, также в СК дадут оценку действиям работников спортшколы.