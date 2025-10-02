Шведская лыжница заявила, что не желает соревноваться с русскими

Победительница этапов Кубка мира по лыжным гонкам Линн Сван заявила, что не хочет соревноваться с российскими спортсменами. Об этом сообщает Expressen.

По ее словам, россияне по-прежнему должны быть отстранены от участия в международных стартах.

«Что будет, если россияне будут допущены до Олимпиады? Тогда я не хочу соревноваться. Однако я ведь не знаю, как себя почувствую, если окажусь на старте Олимпийских игр и они будут там», — заявила Сван.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.