Панжинский прокомментировал слова Сван о допуске россиян до Олимпиады

Российский лыжник, серебряный призёр Олимпиады в Ванкувере (2010) Александр Панжинский ответил на слова шведской спортсменки, победительницы этапов Кубка мира Линн Сван касательно допуска российских атлетов до Олимпийских игр в Италии. Ранее Сван заявила, что бойкотирует Олимпиаду, если в ней примут участие россияне.

«На самом деле Линн Сван уже не впервые высказывает подобные вещи. То же самое она говорила про Кубок мира, чемпионат мира. Я бы посоветовал Сван следить за собой. Она и так «бойкотировала» последний чемпионат мира. Только не по политическим взглядам, а по причине того, что она не смогла удержаться на ногах на предстартовой разминке перед первым спринтом на чемпионате мира, где она была одним из фаворитов. Она упала, получила, к сожалению, сотрясение мозга и серьёзные травмы головы и шеи. Линн Сван нужно думать не о политике, а получше тренироваться. Она может высказывать всё, что она хочет, но она далека от политики. Не ей судить всю эту ситуацию с отстранением россиян. К сожалению, в скандинавской лыжной диаспоре больше распространено мнение, что российских лыжников и вообще спортсменов надо не допускать на соревнования. Однако если мы чуть спустимся в центральную Европу, там уже перевешивает мнение о том, что россиян надо вернуть на турниры. Поэтому не смотрим только на одних скандинавов. Они пока, к сожалению, доминируют как на лыжне, так и в кабинетах FIS. Тем не менее среди шведов, норвежцев есть спортсмены, которые не высказываются так резко, просто занимаются своим делом и выступают получше Линн Сван», — приводит слова Панжинского «ВсеПроСпорт».