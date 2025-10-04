Лыжник Клэбо о бойкоте турниров в случае допуска России: я далеко не заглядываю

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо ответил на вопрос, будет ли он бойкотировать соревнования, если на них будут допущены россияне, заявив, что не заглядывает, передает NRK . "Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход, а потом поговорим об этом", - сказал Клэбо. Решение о допуске российских лыжников к Олимпийским играм 2026 года будет рассмотрено на заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) 21 октября. С марта 2022 года российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, и этот запрет неоднократно продлевался. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.