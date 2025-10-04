Клебо озвучил позицию по участию в Олимпиаде в случае допуска россиян

Член сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал возможный бойкот Олимпиады 2026 года в Италии, если к ней допустят российских спортсменов. Об этом сообщает NRK.

В интервью Клебо спросили, поддержит ли он возможный бойкот. Спортсмен отметил, что пока не задумывался об этом.

«Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко», — сказал Клебо.

По его словам, пока неизвестно, какое решение по поводу россиян примет Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее Клебо заявил, что желает возвращения российских спортсменов и хочет, «чтобы все быстрее закончилось».

Совет FIS намерен рассмотреть 21 октября вопрос об участии российских лыжников в Олимпиаде.