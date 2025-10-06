Бородавко призвал осторожно относиться к заявлению лыжника Клебо

Спортивные руководители Норвегии не хотят видеть россиян на международных соревнованиях, поэтому к заявлению пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо надо относиться осторожно. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Ранее Клебо заявил, что не задумывался о возможном бойкоте Олимпийских игр 2026 года, если до участия в них допустят спортсменов из России.

"К заявлениям Клебо и других норвежцев надо относиться осторожно. Я думаю, что их спортивные и политические руководители не хотят видеть наших спортсменов. Нам остается только ждать решения FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда - прим. ТАСС)", - сказал Бородавко.

28 сентября телеканал TV2 сообщил, что FIS была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры, однако единого мнения по этому вопросу среди членов совета организации не было. Отмечается, что если и в октябре у членов совета не будет единого мнения, то данный вопрос может быть решен голосованием. Положительное решение позволит россиянам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен 21 октября.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.