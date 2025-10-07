Чемпионка мира по лыжам объявила о завершении карьеры в 24 года

Чемпионка мира 2021 года в эстафете 4х5 км норвежская лыжница Хелене Мари Фоссесхольм объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"У меня грустные новости. Я решила уйти. В последние месяцы моя мотивация то взлетала, то падала, и, к сожалению, последнее я ощущала сильнее", - написала Фоссесхольм.

Спортсменка добавила, что планирует изучать медицину.

Фоссесхольм 24 года, также она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров и призером этапов Кубка мира. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира среди юниоров по маунтинбайку.