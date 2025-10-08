«Не хочу соревноваться с ними». Норвежская лыжница — о возможном допуске россиян на ОИ

Двукратная чемпионка мира в эстафете, норвежская лыжница Тириль Уднес Венг выступила против допуска россиян на Олимпиаду-2026. Она отметила, что не считает целесообразным их участие во время конфликта на Украине.

«Странно и неправильно менять мнение, пока конфликт продолжается на том же уровне. Я полностью поддерживаю позицию Норвежской федерации лыжного спорта. У нас нулевая толерантность к этой истории, и я не хочу пока соревноваться с ними [с россиянами]» — приводит слова Венг ABC Nyheter.

Ранее стало известно, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсуждали тему возвращения россиян на международные старты, но отложили до 21 октября принятие решения по этому поводу.