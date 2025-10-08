Губерниев раскрыл для норвежцев последствия отстранения российских лыжников

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл опасные последствия отстранения российских лыжников от международных соревнований для их соперников из Норвегии. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По мнению журналиста, у многих норвежцев может появиться желание завершить карьеру из-за отсутствия конкуренции.

«Поэтому надо как можно скорее возвращать наших лыжников на международные турниры», — добавил он.

В пример Губерниев норвежку Хелене Фоссехольм, которая 7 октября в возрасте 24 лет ушла из спорта из-за потери мотивации. «Конечно, она ведь несколько лет страдала без конкуренции с российскими лыжницами. Стало скучно обыгрывать итальянок, француженок и прочих», — отметил комментатор.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось.