Свищев: кляузы европейских лыжников на россиян не принесут пользы

Кляузы норвежских лыжников на россиян не принесут им никакой пользы в будущем. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее норвежская лыжница Тириль Уднес Венг резко раскритиковала возможное возвращение российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

"Эти кляузы пользы не принесут, - сказал Свищев. - Рано или поздно наших спортсменов допустят, и что тогда будут говорить шведы и норвежцы? Что им кто-то сказал использовать такую риторику? Глаза будут отворачивать? Эти люди совершенно не думают о будущем, об отношениях со своими коллегами-спортсменами".

28 сентября телеканал TV2 сообщил, что FIS была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры, однако единого мнения по этому вопросу среди членов совета организации не было.