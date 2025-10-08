«Это профашистская страна». Тихонов — о западных лыжниках

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на высказывания норвежских лыжниц Тириль Уднес Венг и Кристин Эустгулен Фоснес, которые выступили против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, его слова передает Sport24.

«Норвежские лыжницы выступают против россиян на Олимпиаде? Они отмороженные. Норвежцев никуда нельзя допускать. Это профашистская страна», — заявил Тихонов.

Он также добавил, что норвежские спортсмены не хотят нормальной конкуренции, из-за чего после появляются жалобы об отсутствии окупаемости проводимых соревнований.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.

Ранее норвежская лыжница публично выступила против возвращения россиян в международный спорт.