Норвежская лыжница выступила против допуска россиян на турниры
Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг выступила против возможного допуска на турниры спортсменов из России. Об этом сообщает ABC Nyheter.
Таким образом она прокомментировала обсуждение возможного допуска россиян к отборочным стартам на Олимпийские игры. По словам Венг, спортсменов из России нельзя допускать до соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта, пока идет конфликт на Украине.
«Это неправдоподобно, и я думаю, было бы странно, если бы они передумали сейчас, пока война не утихает. Я категорически против их участия и полностью поддерживаю мнение Норвежской ассоциации лыжного спорта. Мы категорически против этой войны и пока не хотим с ними соревноваться», — заявила она.
Ранее зампред Госдумы Александр Жуков заявил, что российских спортсменов могут в скором времени допустить до соревнований.