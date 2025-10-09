В Норвегии нашли связь между Кремлем и успехами российских спортсменов

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт выразил предположение, каким образом победы российских спортсменов на соревнованиях связаны с влиянием Кремля. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

По словам Салтведта, руководство России будет использовать успехи спортсменов в своих целях.

«Наша проблема с российскими лыжниками заключается в том, что Кремль эксплуатирует их успех после соревнований», — заявил он.

Ранее двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии Тириль Венг выступила категорически против возвращения россиян на международные турниры. Она отметила, что пока продолжается конфликт на Украине, допускать россиян до международных турниров нельзя.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.