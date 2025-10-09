В США раскрыли количество квот для российских лыжников на Олимпиаду

Квоты на участие в Олимпийских играх 2026 года в случае положительного решения совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) достанутся двум российским лыжникам. Такое мнение в подкасте Race Ready высказал главный тренер сборной США Крис Гровер.

"Олимпийская квота России в случае допуска составит два человека - мужчина и женщина", - сказал Гровер.

Положительное решение FIS позволит россиянам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен 21 октября.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.