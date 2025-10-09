В США назвали условия допуска российских лыжников на Олимпиаду

Главный тренер сборной США по лыжным гонкам и руководитель программы развития Крис Гровер в подкасте Race Ready назвал условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года в Италию.

Гровер заявил, что, если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) примет положительное решение, Россия сможет отправить на Игры лишь двух лыжников — одного мужчину и одну женщину. Окончательное решение по допуску российских атлетов ожидается 21 октября на заседании совета FIS.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт выразил предположение, каким образом победы российских спортсменов на соревнованиях связаны с влиянием Кремля. По словам Салтведта, руководство России будет использовать успехи спортсменов в своих целях.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.