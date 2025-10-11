Знаменитый норвежский лыжник: возвращение россиян пойдет на пользу всему спорту

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что возвращение российских спортсменов пойдет на пользу всему спорту, передает SVT.

«С их участием конкуренция станет выше, а значит, и наблюдать за гонками будет интереснее. Это пойдет на пользу всему спорту», — сказал Клебо.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.