Губерниев пожалел норвежских лыжниц

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sport24 заявил, что выступающие против возвращения российских лыжников норвежки являются жертвами пропаганды.

© РИА Новости

По его словам, в любом случае их мнение не окажет решающего значения по вопросу допуска или недопуска российских атлетов.

«Право высказывать эти люди имеют, но ничего не решают. В любом случае, они жертвы определенной пропаганды. Странно, когда поборники демократии хотят, чтобы у нас была коллективная ответственность. Когда мы будем допущены, все эти спортсмены могут объявить бойкот и не приехать, но они же не будут выступать», — заявил Губерниев.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее в США назвали максимальное число лыжников, которые смогут выступить на ОИ-2026 от России.