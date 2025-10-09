«Катастрофически мало». Медведева — о квотах для российских лыжников на ОИ

Квота «1+1» для участия в Олимпиаде в случае допуска — это катастрофически мало для российских лыжников, заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка 2006 года в эстафете Евгения Медведева.

Ранее главный тренер сборной США Крис Гровер предположил, что российские лыжники в случае допуска на Олимпийские игры 2026 года получат квоты на двух спортсменов — один мужчина и одна женщина.

— Сейчас такое довольно висячее положение. 21 октября будет решаться вопрос по нашему допуску, но у меня почему‑то ощущение, что не придут они к единому решению. Все к тому и идёт, что по одному лыжнику и одной лыжница от нас. Но один участник и одна участница — это для России катастрофически мало, — сказала Медведева «Матч ТВ».

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. Ранее стало известно, что решение FIS по допуску российских спортсменов отложено до 21 октября.