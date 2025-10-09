Йоханнес Клебо признал, что скучает по соревнованиям с российскими лыжниками

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо признал, что скучает по борьбе с представителями России на Кубке мира и других топовых международных стартах.

«Мы здесь три года спустя, никаких изменений не произошло (о ситуации на Украине. – Прим. «Чемпионата»). Я по-прежнему выступаю за то, чтобы они не участвовали, но в то же время я скучаю по соревнованиям и дуэлям, которые у нас были. Вот почему всё усложняется, когда смешивают политику и спорт таким образом», — приводит слова Клебо Aftonbladet.

21 октября состоится внеочередное заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), на котором решится, допустят ли российских спортсменов до отбора на Олимпийские игры – 2026.