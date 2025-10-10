Губерниев рассказал, нужно ли российским лыжникам бойкотировать Олимпиаду

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских лыжников не бойкотировать Олимпиаду 2026 года, передает «ВсеПроСпорт».

«Если будет допуск, то смогут участвовать в Олимпиаде только один лыжник и одна лыжница из России. Поедет кто-то из молодёжи. Наших титулованных олимпиоников вряд ли допустят. Никаких бойкотов устраивать не нужно», — сказал Губерниев.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

