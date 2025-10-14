Украинский биатлонист оскорбил поддержавшего российских спортсменов Фуркада

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оскорбил шестикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада, поддержавшего российских спортсменов в связи с длительным отстранением от международных турниров.

© Lenta.ru

Спортсмен прикрепил изображение клоуна к сообщению о Фуркаде.

«Каким был, таким и остался», — подписал пост он.

Ранее Фуркад высказался по поводу отстранения российских спортсменов. Бывший спортсмен заявил, что ему больно за россиян, так как они не несут ответственности за политические решения своей страны.

В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов было отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии допустили до соревнований в нейтральном статусе.