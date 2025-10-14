В Союзе биатлонистов России ответили Губерниеву на обвинения в отсутствии денег

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил «Матч ТВ», что в организации сохраняются график и условия помощи регионам, как и выплаты призового фонда.

Ранее комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что у СБР кончились деньги, а биатлонные регионы ничего не получили за прошлый сезон, так как в СБР ждут новый порядок распределения денег со стороны спортивного фонда.

— График и условия помощи регионам был и есть, призовой фонд также соблюдается, — сказал Пак «Матч ТВ».

