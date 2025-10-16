Российские лыжники не смогут выступить на КМ даже в случае допуска FIS

Россияне в случае допуска FIS не смогут выступить на лыжном Кубке мира в Финляндии из-за запрета на въезд в страну

Российские лыжники не смогут выступить на КМ в Руке даже в случае допуска FIS.

Об этом заявила президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) примет решение, будут ли россияне допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой FIS.

«Россиянам нечего делать в Руке, поскольку действует запрет на их въезд в страну», — цитирует Коркатти финская газета Helsingin Sanomat.

Этап Кубка мира в финском городе Рука пройдет 28-30 ноября.

