Степанова ответила президенту Лыжной ассоциации Финляндии

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова с сарказмом отреагировала на заявление президента Лыжной ассоциации Финляндии Сирпы Коркатти.

© Личный архив Вероники Степановой

Ранее Коркатти заявила, что российские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Рука даже в случае допуска со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

— Как там дела с финансированием чемпионата мира 2029 в Лахти, мадам Коркатти, наскребли? А на содержание своей лыжной сборной, у которой «спонсоры не видят будущего»? И теперь вы сами радостно лишаете себя шанса хоть раз попасть в новости и посоревноваться с нами, русскими, в Руке на этапе Кубка мира? Как сказать по‑фински: «Вы просто глупцы и стреляете сами себе в ногу»! Кстати, живем мы сейчас в одной гостинице с несколькими лыжниками из сборной Финляндии. И ничего, не деремся и не ругаемся — вежливо здороваемся. Потому, что бизнес у нас один и бойкоты устраивать невыгодно. Объяснили бы своему недалекому президенту, что ли, — написала Степанова в Telegram‑канале.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Ранее стало известно, что решение FIS по допуску российских спортсменов отложено до 21 октября.

Этап Кубка мира в финском городе Рука пройдет с 28 по 30 ноября.