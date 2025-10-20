Апелляционный трибунал IBSF признал, что россиян отстранили незаконно

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным отстранение россиян от международных соревнований. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года", - отметил министр.

Отметим, что 12 сентября в Милане прошел конгресс IBSF, на котором было принято решение не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в сезоне 2025/26.

Решения Апелляционного трибунала IBSF являются окончательными и могут быть оспорены только в Спортивном Арбитражном суде Лозанны (CAS).

Ранее CAS признал дискриминирующим решение Европейского союза настольного тенниса не допускать россиян к международным соревнованиям под своей эгидой.