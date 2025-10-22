Журова оценила решение FIS по российским лыжникам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит российских спортсменов до своих соревнований только после того, как их обяжет сделать это суд. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

21 октября на заседании совета организации FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.