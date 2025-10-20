FIS рассмотрит допуск российских лыжников

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) во вторник рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от международных турниров с 2022 года. Вопрос возвращения атлетов FIS должна была рассмотреть 24 сентября, однако организация приняла решение перенести обсуждение.

В преддверии заседания совета FIS стало известно, что организация запустила опрос среди национальных ассоциаций о возможном допуске россиян. Его результаты разглашаться не будут, они предназначены строго для внутреннего использования. Тем не менее федерация также отправила письмо, в котором указала аргументы за участие россиян на международных стартах.

"Спортсмены должны быть в центре нашего мышления, свободными от политического давления и влияния. Ни один спортсмен не может самостоятельно решать, где ему родиться. Исходя из этого, мы должны поддерживать всех спортсменов и гарантировать, что они не будут использоваться в качестве орудия в политической игре", - говорится в письме FIS.

Норвегия и Финляндия против возвращения россиян

В российском спортивном сообществе положительно отнеслись к тому, что FIS решила провести опрос. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, организация таким образом пытается найти способы для возвращения россиян.

"FIS ищет варианты допуска российских спортсменов, - сказал Свищев ТАСС. - Из зимних индивидуальных видов спорта остались только они и биатлон среди тех, кто не допустил россиян в том или ином статусе. И, судя по происходящему, FIS понимает, что пора принимать решение. К тому же федерация, очевидно, хочет таким образом сказать: вот, смотрите, мы обсуждали эти варианты и предлагали".

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС высказала мнение, что некоторые страны будут оказывать сопротивление в вопросе допуска российских спортсменов. Против уже высказались представители Норвегии и Финляндии. 16 октября президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что россиянам не позволят выступить на этапе Кубка мира в Руке даже в случае допуска. Турнир должен пройти с 28 по 30 ноября. Шведская лыжница Линн Сван заявила о возможном бойкоте в случае возвращения россиян на соревнования.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отметил, что поддерживает отстранение россиян, однако скучает по противостоянию с ними.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что к заявлениям норвежцев нужно относиться с осторожностью.

"К заявлениям Клебо и других норвежцев надо относиться осторожно. Я думаю, что их спортивные и политические руководители не хотят видеть наших спортсменов. Нам остается только ждать решения FIS", - сказал специалист.

Российские спортсмены готовы вернуться

FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты.

Помимо соревнований по лыжным гонкам и сноуборду, организация проводит турниры по горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу, а также по лыжному двоеборью. Специалисты допускают два варианта развития событий. Первый вариант подразумевает, что все санкции к российскому спорту останутся в силе, как это произошло во многих других зимних дисциплинах. Второй вариант - FIS допускает небольшое количество российских спортсменов. По такому пути пошел Международный союз конькобежцев. По мнению Бородавко, FIS таким образом поставит Россию в один ряд с Аргентиной, Бразилией и другими странами, где лыжные виды спорта слабо развиты. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова в беседе с ТАСС отметила, что ее подопечные не теряют надежды выступить на международных соревнованиях.

По мнению члена президиума Федерации лыжных гонок России Сергея Крянина, россияне всегда готовы вернуться на международные турниры: