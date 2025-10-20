Роднина: пока не было россиян, норвежцы почувствовали себя героями

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о письме Международной федерации лыжного спорта (FIS) по поводу допуска россиян.

«За последние три года норвежцы, да и вообще скандинавы почувствовали себя героями, пока не было российских лыжников - с возвращением наших спортсменов они лишатся медалей, на которые рассчитывали», - заявила Роднина.

Ранее FIS направила письмо национальным лыжным федерациям, в котором перечислены причины, по которым российским и белорусским лыжникам важно вернуться на международную арену.

Организаторы заявили, что результаты голосования будут строго конфиденциальными. Ответы на опрос не будут обнародованы и будут использованы исключительно для внутренних обсуждений FIS.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS 21 октября.