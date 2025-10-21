Биатлонистка Вирер устала от профессионального спорта

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что испытывает усталость от профессионального спорта.

© Матч ТВ

Ранее 35‑летняя спортсменка заявила, что продолжает карьеру только ради выступления на домашней Олимпиаде‑2026.

— С тех пор, как я начала заниматься биатлоном, моя жизнь всегда была суперраспланирована, потому что мне нужно было все идеально совместить. Теперь мне кажется, будто взвалила на себя тяжелый груз… Я просто хочу чувствовать себя свободной, вот так просто. Я хочу наслаждаться жизнью, жить без расписания, завести семью и стать матерью. Я всегда об этом мечтала, — приводит слова Вирер Ski‑Nordique.

Вирер — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо.