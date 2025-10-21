Биатлонистка Вирер устала от профессионального спорта

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Вирер заявила, что устала от профессионального спорта
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что испытывает усталость от профессионального спорта.
Ранее 35‑летняя спортсменка заявила, что продолжает карьеру только ради выступления на домашней Олимпиаде‑2026.
— С тех пор, как я начала заниматься биатлоном, моя жизнь всегда была суперраспланирована, потому что мне нужно было все идеально совместить. Теперь мне кажется, будто взвалила на себя тяжелый груз… Я просто хочу чувствовать себя свободной, вот так просто. Я хочу наслаждаться жизнью, жить без расписания, завести семью и стать матерью. Я всегда об этом мечтала, — приводит слова Вирер Ski‑Nordique.
Вирер — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо.