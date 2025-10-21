Журова оценила заявление норвежцев про возможный бойкот

Журова о заявлении норвежцев про возможный бойкот: «Типичное давление на FIS перед заседанием»
Светлана Журова считает, что норвежцы давят на FIS заявлениями про бойкот.
Ранее тренер сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум сообщил, что команда может бойкотировать соревнования в случае допуска россиян.
«Типичное давление на FIS перед заседанием. Их заявления давно известны, их давление тоже понятно. При этом некоторые спортсмены из их стран говорят, что россиян надо допустить. А так от Европы, скандинавов мы ничего не ждем хорошего. Тут необходимо перебивать поддержкой остальных стран, которых на нашей стороне тоже немало», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
«Бавария» опасалась, что «Ман Сити» может обратиться к Компани – в нем видят преемника Гвардиолы. Мюнехнцы продлили тренера до 2029 года
Радимов о словах Талалаева: «Не понимаю, какой мой поступок так его расстроил. Может, что мне надо было идти тренировать?»
Дмитрий Губерниев: «Бойкот приведет к тому, что мы увидим норвежцев на паперти. Я это всячески приветствую»
«Бавария» опасалась, что «Ман Сити» может обратиться к Компани – в нем видят преемника Гвардиолы. Мюнехнцы продлили тренера до 2029 года
Радимов о словах Талалаева: «Не понимаю, какой мой поступок так его расстроил. Может, что мне надо было идти тренировать?»
Дмитрий Губерниев: «Бойкот приведет к тому, что мы увидим норвежцев на паперти. Я это всячески приветствую»