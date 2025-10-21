Губерниев обрадовался бойкоту от норвежских лыжников

Дмитрий Губерниев: «Бойкот приведет к тому, что мы увидим норвежцев на паперти. Я это всячески приветствую»
Дмитрий Губерниев назвал прекрасной новость о бойкоте от норвежских лыжников.
Ранее тренер сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум сообщил, что команда может бойкотировать соревнования в случае допуска россиян.
– Норвежские лыжники обсуждают возможность бойкота соревнований в случае допуска россиян.
– Я считаю, что это прекрасная новость! С учетом всех проблем, которые есть у норвежских лыжников – отсутствие спонсоров, потеря денег, бойкот приведет к тому, что мы увидим норвежцев на паперти. Представляете, идешь мимо храма, а там на паперти сидят все лыжники Норвегии.
Это абсолютно в духе назло кондуктору пойти пешком и назло маме уши отморозить. Да здравствуют бойкоты норвежцев! Не жили богато, нечего и начинать. Я это всячески приветствую, – сказал Губерниев.
