Лыжница Степанова готовится к Олимпиаде

Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что готовится к Олимпиаде 2026 года, передает NRK.

«Меня не волнует надежда, меня волнует подготовка. И я готовлюсь к Олимпийским играм-2026. Естественно, есть план Б и план C, но я выхожу на старты не ради участия. Я выступаю, чтобы победить», — сказала Степанова.

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.