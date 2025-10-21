Ассоциация лыжных видов спорта России назвала дискриминацией решение FIS об отстранении

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) разочарована решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закреплённому в Уставе FIS. АЛВСР продолжает решительно выступать за равное и справедливое отношение к нашим спортсменам.

Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путём обращения в судебные инстанции.

АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФЛГР.