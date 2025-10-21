В Норвегии поддержали решение не допускать российских лыжников до соревнований

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поддержал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских лыжников до международных соревнований даже в нейтральной статусе, передает NRK.

«Я считаю это правильным решением. Я и раньше говорил, что россиян нельзя допускать, пока боевые действия на Украине продолжаются», — сказал Клебо.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.