Боец MMA предложил отправить руководство FIS на антирусофобские курсы

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев предложил отправить руководство Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на антирусофобские курсы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он рассказал ТАСС.

21 октября на заседании совета организации FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх.

"Увидел новость о том, что наших лыжников, в том числе звезд мирового спорта Александра Большунова и Наталью Непряеву, не пустили на международные соревнования и теперь они пропустят зимнюю Олимпиаду, - сказал Минеев. - Я бы предложил отправить руководство Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на антирусофобские курсы в UFC, там им быстро объяснят, что такое настоящее международное спортивное движение".

"Ряд федераций уже сняли отстранение с россиян, в UFC так и вовсе можно выступать под флагом страны, но в руководстве лыжников и биатлонистов еще остаются неадекватные персонажи, которые просто боятся здоровой конкуренции. Где-то даже видел мнение, что СВО тут и не при чем. Что ж, пусть скандинавские "партнеры" соревнуются на Олимпиаде сами с собой", - добавил он.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.