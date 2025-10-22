Норвежский журналист Сальтведт: отсутствие россиян - потеря для всего спорта

Норвежский журналист телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт раскритиковал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказать российским спортсменам в допуске к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе, передает Sport24. Сальтведт назвал это решение большим поражением для президента FIS Йохана Элиаша и выразил сожаление по поводу отсутствия российских лыжников на стартах. "Отсутствие российских лыжников на международных стартах - потеря для всего спорта. Лыжные гонки очень скучают по России!" - заявил норвежский журналист. При этом он отметил, что решение FIS противоречит принципам объединяющей силы спорта. Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.