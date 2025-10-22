В ГД назвали виновников недопуска российских лыжников к участию в соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под давлением Украины. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Он рассказал, что в РФ надеялись, что справедливость все-таки победит, но грубые вмешательства Норвегии, Финляндии и спортивных функционеров под руководством украинской федерации повлияли на это решение.

«Я считаю, что оно незаконное, неспортивное и негативно сказывается на развитии спорта. Это только ущемляет права профессиональных ребят-спортсменов. Очень странно, не знаю, как они оправдают свое решение», — сказал парламентарий.

21 октября президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг положительно восприняла новость о том, что Совет FIS не допустил россиян до международных соревнований. По ее словам, данное решение — это «победа для всех, кто дистанцирует себя от действий России».

Ранее норвежский лыжник Клебо заявил, что возвращение россиян пойдет на пользу всему спорту.