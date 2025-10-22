Большунов-старший рассказал о подготовке сына к сезону

Отец Большунова заявил, что лыжник готовится к сезону в обычном режиме.

© Sports.ru

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен, который встретил Александра Большунова на сборе в австрийском Рамзау, заявил, что, по его мнению, спортсмен находится не в лучшей форме.