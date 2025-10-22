Большунов-старший рассказал о подготовке сына к сезону

Большунов-старший о подготовке сына к сезону: «Все слава богу у Александра, в обычном режиме»
Отец Большунова заявил, что лыжник готовится к сезону в обычном режиме.
Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен, который встретил Александра Большунова на сборе в австрийском Рамзау, заявил, что, по его мнению, спортсмен находится не в лучшей форме.
«Все слава богу у него. Всему верить тоже не стоит. Все у него в обычном режиме», – сказал Александр Большунов-старший.
