Большунов-старший рассказал о подготовке сына к сезону

Большунов-старший о подготовке сына к сезону: «Все слава богу у Александра, в обычном режиме»

Отец Большунова заявил, что лыжник готовится к сезону в обычном режиме.

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен, который встретил Александра Большунова на сборе в австрийском Рамзау, заявил, что, по его мнению, спортсмен находится не в лучшей форме.

«Все слава богу у него. Всему верить тоже не стоит. Все у него в обычном режиме», – сказал Александр Большунов-старший.
