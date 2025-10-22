Васильев: Россия будет судиться с FIS и IBU

Дмитрий Васильев: «Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS и IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»
Васильев считает, что Россия будет судиться с FIS и IBU.
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
Международный союз биатлонистов (IBU) также не допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.
«Уже есть правильные решения в отношении российских спортсменов, что их отстранения были незаконными. Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS, а затем, надеюсь, и с IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям на предмет упущенной выгоды, так что у FIS и ей подобных организаций перспективы не очень хорошие», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«Бавария» хочет продлить контракт с 39-летним Нойером на год. Соглашение могут подписать зимой
«Челси» согласовал сделку с вьетнамской компанией FPT – ее реклама будет на рукавах. Клуб также близок к тому, чтобы найти основного спонсора
Песков о недопуске российских лыжников к международным стартам: «Разочарованы тем, что FIS приняла такое решение»
«Бавария» хочет продлить контракт с 39-летним Нойером на год. Соглашение могут подписать зимой
«Челси» согласовал сделку с вьетнамской компанией FPT – ее реклама будет на рукавах. Клуб также близок к тому, чтобы найти основного спонсора
Песков о недопуске российских лыжников к международным стартам: «Разочарованы тем, что FIS приняла такое решение»