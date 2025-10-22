Васильев: Россия будет судиться с FIS и IBU

Васильев считает, что Россия будет судиться с FIS и IBU.

© Sports.ru

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

Международный союз биатлонистов (IBU) также не допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.