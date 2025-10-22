Матыцин прокомментировал решение FIS касательно российских спортсменов

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин назвал политизированным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов, а также выразил удивление по поводу пассивной позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе.

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Во вторник Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что совет FIS продлил отстранение россиян. Позднее FIS подтвердила, что совет проголосовал против участия спортсменов из России и Белоруссии в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.

— Решение явно политизировано, что не скрывают представители скандинавских стран, и, что противоречит принципам честной борьбы, любым способом убрать сильных конкурентов. Такие действия не только нарушают права наших спортсменов, но ведут к разрушению гуманистических ценностей в спорте, а также усиливают турбуленцию в системе управления международным спортивным движением, где главным субъектом должен оставаться атлет. Удивляет и настораживает отрицательно‑пассивная позиция МОК — организатора и правообладателя Игр. Голос МОК должен быть главным по вопросу участия, защищая базовые принципы олимпизма, в том числе равные права для спортсменов. Вне всякого сомнения, нам всем необходимо аккумулировать юридические, административные и дипломатические ресурсы для защиты интересов честного спорта, в том числе с привлечением международных организаций в поддержку основополагающих принципов спорта. Россия таким образом выступает не только в свою защиту, но главным образом, в защиту целостности и политической независимости системы мирового спорта, — написал Матыцин в Telegram‑канале.

Зимняя Олимпиада‑2026 пройдет 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.