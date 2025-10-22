Песков о недопуске российских лыжников к международным стартам: «Разочарованы тем, что FIS приняла такое решение»
Кремль разочарован решением FIS о недопуске российских лыжников к турнирам.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
«Относиться с разочарованием. Как вы знаете, решение принимает отдельная федерация по рекомендации МОК. И мы, конечно же, разочарованы в связи с тем, что это отдельно взятая федерация приняла такое решение», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как можно относиться к этому решению.
Он также отметил, что России необходимо продолжать кропотливую и терпеливую работу с FIS по отстаиванию интересов российских спортсменов.
