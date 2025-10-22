Чемпионка Чепалова: России нужно провести игры, альтернативные Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала решение о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.

21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать представителей России до участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года.

«На 90% было понятно, что российских лыжников не вернут сейчас. К сожалению, антироссийские настроения в мире не меняются. И зачем нам подолгу ждать чьих-то подачек? Нужно провести свои Игры, альтернативные Олимпиаде, присвоить им внутри страны статус выше олимпийских», – заявила Чепалова.

Российские лыжники не допускаются к международным турнирам с февраля 2022 года в связи с событиями на Украине.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, а Паралимпийские – с 6 по 15 марта. Состязания состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо.