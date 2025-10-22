Валуев высказался о решении FIS

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил «Матч ТВ», что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований было ожидаемым.

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Совет FIS проголосовал против участия спортсменов из России и Белоруссии в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.

— Как относитесь к решению FIS не допускать российских спортсменов на Олимпиаду?

— А вы что, удивились? Для вас это решение удивительно? Для меня нет. Спросите лучше у того, кто рассчитывал на другое решение, по каким причинам он это делал. Я никаких предпосылок к нашему допуску не видел. Для меня это решение нисколько не удивительно, — сказал Валуев «Матч ТВ».

Зимняя Олимпиада‑2026 пройдет 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.