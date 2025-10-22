Сноубордист Уайлд отреагировал на решение FIS не допускать россиян

Уайлд о недопуске лыжников и сноубордистов: «Это не сюрприз. Мне жаль товарищей по команде, которым приходится терпеть все это»
Уайлд заявил, что не удивлен решением FIS не допускать россиян к соревнованиям.
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) накануне проголосовал против допуска российских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
«Ничего не изменилось, это не было внезапным решением, так что это не сюрприз. Мне жаль моих товарищей по команде, которым приходится терпеть все это», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд.
