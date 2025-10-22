Сноубордист Уайлд отреагировал на решение FIS не допускать россиян

Уайлд заявил, что не удивлен решением FIS не допускать россиян к соревнованиям.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) накануне проголосовал против допуска российских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.