Бородавко ответил на слова Клебо про недопуск россиян на Олимпиаду

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценил реакцию Йоханнеса Клебо на недопуск российских спортсменов на зимние Игры-2026.

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии поддержал решение совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) о сохранении полного запрета на участие россиян в соревнованиях под эгидой данной организации. В том числе в нейтральном статусе.

– Клебо не скрывал своей эйфории по поводу решения FIS.

– Здесь надо понимать, что это «только бизнес, ничего личного». У Клебо свои интересы по данному вопросу. У него есть свои спонсоры, которые скорее всего будут поддерживать политику, направленную против России. Насколько это удивительно, не все спортсмены думают одинаково и не всегда говорят то, о чем они думают, поэтому здесь, в этих правилах игры есть человеческий фактор.

До 2022 года со спортсменами из других стран у нас были прекрасные отношения. Я не думаю, что они поменялись. Не будем называть фамилий, но, к сожалению, на сегодняшний день, политики управляют всем спортом.

– Есть мнение про Клебо и остальных норвежцев, что для них лучше, если Большунов не приедет. Меньше конкуренция, медали почти в кармане.

– Здесь, скорее всего, это нужно руководству, федерации. В 2022 году было жесточайшее увольнение экс-президента олимпийского комитета Норвегии

(покинул свой пост в знак протеста против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований – «Спорт День за Днем»). Они идут единым фронтом, все несогласные убираются, искореняются, а все согласные спортсмены хорошо живут, у многих есть спонсоры, они не хотят терять их, поэтому говорят то, что нужно говорить.