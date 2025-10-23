Австрийский лыжник ответил Степановой

Австрийский лыжник Мика Фермойлен дал оценку публичным высказываниям олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

© РИА Новости

«Я друг русского народа, но когда Вероника Степанова приезжает в мой родной город, а затем пишет в Telegram о том, как якобы ужасен Запад, я не могу не задаться вопросом: если все действительно так плохо, зачем вообще сюда приезжать?», - сказал Фермойлен.

Во вторник, 21 октября, совет FIS оставил в силе решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе в нейтральном статусе.

Вероника Степанова в своих социальных сетях раскритиковала FIS за принятое решение. Ранее спортсменка, неоднократно делала заявления о том, что не нужно смотреть на Запад, а провести соревнования на высшем уровне можно и в России.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

С тех пор в адрес россиян федерация дважды продлевала санкции.