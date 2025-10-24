10-кратная чемпионка мира по биатлону призналась в воровстве

Французская биатлонистка Жюлия Симон призналась, что совершила кражу.

© Sports.ru

В 2021-2022 годах Симон несколько раз использовала чужую кредитную карту и совершила покупки на сумму более тысячи евро.

Ущерб понесли три человека, в частности, партнерша Симон по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.

Сегодня Симон предстала перед судом в Альбервиле.

«Я признаю факты краж. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне сказали об этом в федерации. Я не могу объяснить [свои мотивы], не могу представить себя совершающей эти действия. Я не могу это осознать», – сказала биатлонистка на заседании.

Она также принесла извинения истцам.

Прокурор потребовал приговорить спортсменку к двухмесячному тюремному заключению с отсрочкой исполнения приговора и штрафу в размере 20 тысяч евро. Суд вынесет решение сегодня.

Симон – 10-кратная чемпионка мира по биатлону, призер Олимпийских игр, обладательница Кубка мира сезона-2022/23.