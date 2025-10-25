Вероника Степанова иронично ответила австрийскому лыжнику о допинг-тесте

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова с иронией ответила австрийцу Мики Фермойлену, который остался недоволен отсутствием регулярной проверки россиянки на допинг. Соответствующий ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.

Ранее Фермойлен назвал несерьезным тот факт, что Степанову проверили на допинг всего раз за последние полтора года.

"Так забеременей, какие проблемы, - написала Степанова. - Даже WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ТАСС) не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять".

Степановой 24 года. Она завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. В феврале 2025 года Степанова сообщила о рождении дочери. Согласно регламенту WADA, в этот период регулярный контроль за спортсменками приостанавливается.